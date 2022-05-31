О переходе Польши к захвату запада Украины заявил Патрушев

Так называемые «западные партнеры» киевского режима не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли, цитирует слова Патрушева РИА Новости.

«Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», — сказал он на совещании по национальной безопасности в Приволжье.

Судя по всему, Польша уже переходит к «действиям по захвату западных украинских территорий», констатировал Патрушев.

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Польше за шесть секунд показать, на что способна Россия.