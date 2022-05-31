31 мая
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Политика

О переходе Польши к захвату запада Украины заявил Патрушев

Польша переходит к захвату западных территорий Украины, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ.
Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ.
kremlin.ru

Так называемые «западные партнеры» киевского режима не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли, цитирует слова Патрушева РИА Новости.

«Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», — сказал он на совещании по национальной безопасности в Приволжье.

Судя по всему, Польша уже переходит к «действиям по захвату западных украинских территорий», констатировал Патрушев.

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Польше за шесть секунд показать, на что способна Россия.

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