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Жизнь

Кадыров пообещал в случае чего разобраться с Польшей за шесть секунд

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Польше за шесть секунд показать, на что способна Россия. Об этом он упомянул в видеообращение, опубликованном в Telegram.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

«Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны», — цитирует его Lenta.ru.

Затем Кадыров порекомендовал Польше забрать свое оружие и официально попросить извинение за оскорбление российского посла. Если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет», уверен чеченский лидер.

Напомним, посла России в Польше Сергея Андреева облили красным сиропом на кладбище советских воинов в Варшаве, куда он приехал для возложения венка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что «поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвалился ракетой, которая может снести половину враждебного России континента.

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