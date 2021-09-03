О разнице между «Талибаном» и «Аль-Каидой» рассказал эксперт

Главное отличие боевиков радикального движения «Талибан» от террористов из группировки «Аль-Каида» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) заключается в умеренности талибов в отношении распространения своих идей, заявил доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Руслан Шамгунов.

Членов «Талибана» сложно назвать более цивилизованными, чем боевиков «Аль-Каиды» или «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), пишет Lenta.ru. При этом он заявил, что между ними есть существенная разница.

По словам историка, несмотря на то, что талибы выступают за «чистоту ислама», они не заявляют о готовности бороться ради этого со всем миром.

«Сильнее всего от „Аль-Каиды“ и ИГ талибов отличает то, что они не выступают — открыто, во всяком случае — за распространение своих идей в мире и обязательное уничтожение „неверных“», — считает Шамгунов.

Ранее движение «Талибан» пообещало бороться с «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками на территории Афганистана. При этом во время захвата власти в стране талибы освободили из тюрем тысячи заключенных, среди которых были члены «Аль-Каиды».

На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической. Обстановка в этой стране критическая, люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой собственной жизни, подчеркнул Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов. Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.