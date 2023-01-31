31 января
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Политика

О риске «валяться на помойке и стрелять бухло» предупредил школьников депутат

Депутат Рязанской областной думы Роман Вереин на уроке профориентации в городе Касимов пригрозил школьникам, что они будут «валяться на помойке».

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Тема урока — перспектива работы в сфере сельского хозяйства.

Народный избранник извучил школьникам требование «вникать» в то, что им говорят, поинтересовался, сидел ли кто-нибудь из них «три дня не жрамши, без копейки денег неделю» и предупредил о риске оказаться «на днище социальной жизни».

«Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах… Я изъясняюсь понятно?» — подчеркнул депутат.

Он закончил свою речь заявлением о том, чтобы ученики не говорили потом, что их «не собирали, не предупреждали и не ориентировали», пишет Lenta.ru.

Запись пламенной речи опубликована во «ВКонтакте» с подписью «Ни добавить, ни прибавить!».

Ранее сообщалось, что брянского депутата будут судить за развращение бедных школьниц в доме с саблями на стене.

Народный избранник с июля 2016 года по апрель 2021 года вступал в половую связь с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет.

При этом девочки были из семей, испытывавших материальные трудности, и за встречи мужчина платил им деньги.

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