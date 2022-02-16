Брянского депутата будут судить за развращение бедных школьниц в доме с саблями на стене

В Брянской области депутата будут судить за несколько преступлений, в том числе и за половую связь с девочками возрастом менее 14 лет, сообщает региональный СК.

В Брянской области депутата обвинили в половой связи со школьницами.

49-летний депутат Дятьковского райсовета с июля 2016 года по апрель 2021 года вступал в половую связь с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет.

При этом девочки были из семей, испытывавших материальные трудности, и за встречи мужчина платил им деньги.

«Девочек подыскивала и приводила к нему его знакомая жительница города Дятьково, также получавшая за это денежное вознаграждение», — рассказали в ведомстве.

Встречи депутат фиксировал с помощью видеокамер, которые камуфлировал под бутылку и банку и прятал в спальной комнате своего дома.

«В ходе обыска, проведенного при силовой поддержке бойцов Росгвардии, обнаружено и изъято несколько экземпляров огнестрельного оружия, незаконно приобретенных обвиняемым и хранившихся в его жилище», — отметили в СК.

Депутата обвинили по девяти статьям (ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 137, ст. 138.1, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 240, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 240, ст. 240.1 УК РФ).

«В половом сношении и развратных действиях с лицами, достигшими двенадцатилетнего возраста, но не достигшими четырнадцатилетнего возраста; незаконном собирании сведений о частной жизни других лиц; приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; приобретении и хранении огнестрельного оружия; вовлечении и подстрекательстве к вовлечению несовершеннолетних в занятие проституцией; а также получении сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд. Дело в отношении подруги депутата, подыскивавшей девушек, уже рассматривают в суде.

Ранее за развращение мальчиков арестовали помощника новосибирского депутата, возглавлявшего местное отделение Российского движения школьников.