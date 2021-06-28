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Происшествия

За разврат мальчиков арестовали помощника новосибирского депутата

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в сексуальном насилии над мальчиками в Краснозерском районе Новосибирской области.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Мужчина возглавлял местное отделение Российского движения школьников и был помощником депутата заксобрания.

Его подозревают в сексуальном насилии над мальчиками. Мужчина признал свою вину.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Речь идет об уже бывшем исполнительном секретаре «Единой России» в Краснозерском районе Максиме Захарове, пишет Тайга.инфо.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 25 августа 2021 года, по факту совершения в рабочем поселке Краснозерское мужеложства с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, а также по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», — сообщили в суде.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ставить педофилам пожизненные штампы в паспорт и водительские права.

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, за 2020 год было выявлено 2 тыс. 882 человека, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, при этом ранее они уже совершали иные виды преступлений (это на 5,7% больше, чем в 2018 году).

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