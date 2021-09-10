О роспуске всей системы органов опеки задумались в Госдуме

В Госдуме предложили полностью распустить органы опеки. Систему в ее нынешнем виде «реформировать невозможно», заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, сообщает ТАСС .

Тема опеки и защиты семьи будет «прорабатываться системно» уже в новом созыве Госдумы, сказал политик.

По его словам, это позволит «остановить беспредел, когда государство вмешивается в дела семьи, изымает детей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду показателям и цифрам в отчетах».

Толстой назвал органы опеки в России «бюрократической машиной с ювенальной идеологией, позаимствованной в 1990-e годы в качестве западного карго-культа», пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, как педагоги натравили органы опеки на семью с ребенком, который не хотел питаться как все. И семью замучили проверками из органов опеки.