О «сакральном смысле» брошенной Путиным ручки рассказал политолог

Политолог Марат Баширов сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента РФ Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.

Уже несколько совещаний подряд видно раздражение российского лидера от того, что его поручения не исполняются, отметил наблюдательный эксперт.

Как отметил политолог, эти мероприятия идут в прямом эфире, однако для президента они являются внутренними, пишет News.ru. И Путин имеет право выражать свои эмоции и, в частности, недовольство разными способами.

Ручка и миллиардер

Баширов вспомнил еще об одной истории с президентом и авторучкой.

Она произошла в 2009 году. Тогда во время совещания в Пикалёво Путин был вынужден участвовать в разрешении конфликта между градообразующими предприятиями.

Глава государства в процессе встречи дал ручку бизнесмену Олегу Дерипаске, чтобы тот подписал документы, а затем потребовал вернуть её обратно.

«Ручка в таком политическом сознании имеет какой-то сакральный смысл. Стала этаким символом власти. Если президент бросает ручку, значит, он крайне недоволен. И всем, кто может попасть под раздачу, нужно немедленно бежать», — цитирует Баширова телеканал «360».

Совещание

Накануне президент РФ Владимир Путин очень эмоционально провел совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже швырнул ручку, которую крутил в руках, на стол.

До этого президента перебил руководитель МЧС Евгений Зиничев, к которому обратился Путин во время формулирования своего вопроса через длительное разъяснение повестки встречи.

Путин в ходе совещания указал на необходимость как можно оперативнее решать проблемы людей, пострадавших от стихийных бедствий. Стенограмма и видеозапись встречи опубликованы на сайте Кремля.

Ранее лидер КПРФ рассказал, как Путина «подставили» в День Победы.