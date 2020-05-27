Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

О «сакральном смысле» брошенной Путиным ручки рассказал политолог

Политолог Марат Баширов сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента РФ Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Уже несколько совещаний подряд видно раздражение российского лидера от того, что его поручения не исполняются, отметил наблюдательный эксперт.

Как отметил политолог, эти мероприятия идут в прямом эфире, однако для президента они являются внутренними, пишет News.ru. И Путин имеет право выражать свои эмоции и, в частности, недовольство разными способами.

Ручка и миллиардер

Баширов вспомнил еще об одной истории с президентом и авторучкой.

Она произошла в 2009 году. Тогда во время совещания в Пикалёво Путин был вынужден участвовать в разрешении конфликта между градообразующими предприятиями.

Глава государства в процессе встречи дал ручку бизнесмену Олегу Дерипаске, чтобы тот подписал документы, а затем потребовал вернуть её обратно.

«Ручка в таком политическом сознании имеет какой-то сакральный смысл. Стала этаким символом власти. Если президент бросает ручку, значит, он крайне недоволен. И всем, кто может попасть под раздачу, нужно немедленно бежать», — цитирует Баширова телеканал «360».

Совещание

Накануне президент РФ Владимир Путин очень эмоционально провел совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже швырнул ручку, которую крутил в руках, на стол.

До этого президента перебил руководитель МЧС Евгений Зиничев, к которому обратился Путин во время формулирования своего вопроса через длительное разъяснение повестки встречи.

Путин в ходе совещания указал на необходимость как можно оперативнее решать проблемы людей, пострадавших от стихийных бедствий. Стенограмма и видеозапись встречи опубликованы на сайте Кремля.

Ранее лидер КПРФ рассказал, как Путина «подставили» в День Победы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость