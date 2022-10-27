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Политика

О сейсмособытиях в Финском заливе в районе «Северного потока» рассказали российские ученые

Федеральная сеть сейсмологических наблюдений зафиксировала пять подземных толчков в Финском заливе, сообщает РБК

Утечка газа на "Северном потоке".
Утечка газа на "Северном потоке".
vk.com/roscosmos

Это случилось 20 октября (четыре подземных толчка) и 21 октября (один).

Пока говорить о точной причине рано — по словам ученых РАН, не хватает данных.

Между тем сотрудник института физики Земли допустил — в акватории произошло геологическое событие тектонического плана, которое связано с взрывами во время диверсии на «Северных потоках» в сентябре, пишет Lenta.ru.

Ранее финские сейсмологи сообщили, что зафиксировали четыре сейсмособытия неясного происхождения на дне Финского залива у Выборга.

Эпицентры — в районе прохождения труб «Северного потока». Речь может идти о небольших взрывах.

Также сейсмологи Дании и Швеции зафиксировали мощные подземные взрывы 26 сентября. Давление в трубах газопроводов резко упало, образовались четыре утечки.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал актом международного терроризма аварии на «Северных потоках».

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