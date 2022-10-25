Сейсмологи сообщили о четырех взрывах на дне Финского залива в районе «Северного потока»

Финские сейсмологи сообщили, что зафиксировали четыре сейсмособытия неясного происхождения на дне Финского залива у Выборга.

Эпицентры — в районе прохождения труб «Северного потока», сообщает ТАСС.

Магнитуды составили от 1,4 до 2. Это случилось 20 и 21 октября, однако финские СМИ сообщили об этом накануне.

Речь может идти о небольших взрывах, указывает bfm.ru.

Также сейсмологи Дании и Швеции зафиксировали мощные подземные взрывы 26 сентября. Давление в трубах газопроводов резко упало, образовались четыре утечки.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал актом международного терроризма аварии на «Северных потоках».

А Роскосмос показал снимки утечки газа из газопроводов.