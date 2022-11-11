О статусе Херсонской области рассказал Песков

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескова журналисты задали вопрос о сегодняшнем статусе Херсонской области.

Этот регион, по словам Пескова, остается частью России. Так на вопрос о статусе области ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Между тем в Кремле отказывались комментировать решение Минобороны о перегруппировке российских войск с правого берега Днепра на левый, указывает Lenta.ru. По словам Пескова, решение о перегруппировке войск принимали министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне проведения спецоперации и вручил военнослужащим государственные награды.