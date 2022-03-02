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Политика

О возможности расширения списка недружественных для России стран рассказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность расширения списка недружественных для РФ стран, пишет Газета.Ru.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
http://kremlin.ru

«Судя по тем мерам, которые принимаются, они (страны) все являются недружественными. Но ответные меры на эти враждебные действия (санкции Запада) должны быть проанализированы. Никто в ногу себе стрелять не собирается. Мы сделаем так, как нам нужно», — сказал представитель Кремля.

Журналисты в ходе брифинга спросили Пескова, почему президент РФ Владимир Путин в качестве ответных мер запретит вывозить денежные средства за рубеж.

«Нужно принимать меры. Существует действительно враждебные характеры, которые пытаются раскачать ситуацию. Принимаются условия, которые позволят минимизировать меры (последствия от санкций). Это беспрецедентные меры. В таких условиях нужно действовать жестко продуманно и четко», — сказал пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2 марта вывоз из страны иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тыс.

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