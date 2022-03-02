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Экономика

Президент РФ Владимир Путин запретил вывоз из страны наличной валюты на сумму более $10 тыс.

РФ к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка вводит также ограничения и для физлиц, сообщает «Интерфакс».

Доллары.
Доллары.
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«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза», — говорится в указе президента Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ».

Он подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ, обеспечения ее финансовой стабильности».

Согласно этому указу, нерезиденты из «недружественных» для России государств отныне должны получать разрешение на сделки в РФ, включая привлечение рублевых кредитов, в правительственной комиссии.

Со 2 марта указ вводит особый порядок осуществления резидентами РФ сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами, и подконтрольными им структурами. Речь о сделках по предоставлению им кредитов и займов (в рублях), а также сделках, «влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество».

Сделки с ценными бумагами могут проводиться на бирже на основании разрешений, выдаваемых ЦБ по согласованию с Минфином и содержащих условия их осуществления.

Вводимый указом порядок осуществления сделок не распространяется на сделки (операции), стороной которых является Центробанк и государственные органы. Банки вправе осуществлять переводы в валюте на корсчета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, предусмотренных указом.

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