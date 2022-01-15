О желании мятежников в Казахстане ослабить обстановку в России заявил «батька»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мятежники в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить ее пишет БЕЛТА.

По его словам, события в Казахстане — попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств.

Кроме того, угрозы, с которыми столкнулась республика, являются общими для большей части стран на постсоветском пространстве.

Вмешательства извне в дела Казахстана зафиксировали в российском Министерстве иностранных дел (МИД), пишет Lenta.ru. Среди таких действий заместитель главы ведомства Сергей Рябков назвал координацию «из зарубежных центров проявлений террористического и криминального характера».

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в связи с ростом цен на газ. Потом экономические требования сменились политическими, а протесты переросли в беспорядки, стычки с сотрудниками правоохранительных органов, на улицах появились мародеры.

Президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.