Об отставке директора Службы внешней разведки сообщили соцсети. Реакция ведомства

В пресс-бюро СВР назвали досужими вымыслами такие сообщения, пишет ТАСС.

И отказались комментировать распространившиеся в соцсети сведения.

Ранее директор внешней разведки заявил, что у предателей широко распространена мания преследования. По словам Нарышкина, СВР не занимается ликвидацией перебежчиков, так как это идет в разрез с устоявшимися в российском разведсообществе «представлении о заслуженном возмездии».

Также Нарышкин заявлял, что Россия и Белоруссия оценивают действия западных стран против себя, как агрессивные акции, выходящие за рамки международного права.