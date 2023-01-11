11 января
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Политика

Об отставке директора Службы внешней разведки сообщили соцсети. Реакция ведомства

В соцсетях появились сообщения об отставке директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина.

Сергей Нарышкин.
Сергей Нарышкин.
kremlin.ru

В пресс-бюро СВР назвали досужими вымыслами такие сообщения, пишет ТАСС.

И отказались комментировать распространившиеся в соцсети сведения.

Ранее директор внешней разведки заявил, что у предателей широко распространена мания преследования. По словам Нарышкина, СВР не занимается ликвидацией перебежчиков, так как это идет в разрез с устоявшимися в российском разведсообществе «представлении о заслуженном возмездии».

Также Нарышкин заявлял, что Россия и Белоруссия оценивают действия западных стран против себя, как агрессивные акции, выходящие за рамки международного права.

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