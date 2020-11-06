Глава российской разведки поделился соображениями о происхождении коронавируса

У Службы внешней разведки России (СВР) нет достоверных данных о том, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости .

Спецслужба склоняется к тому, что SARS-CoV-2 появился из природы.

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что для российских ученых, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, не является принципиальным вопрос происхождения COVID-19, пишет bfm.ru.

Нарышкин добавил — СВР предоставляет правительству информацию, нужную для борьбы с коронавирусом.

Не так давно президент Бразилии допустил, что COVID-19 может быть биологическим оружием. Жаир Болсонару допускает вероятность того, что пандемия коронавируса могла стать результатом утечки искусственного вируса из военной лаборатории.

«Я не могу утверждать такое, но это правда, что страны ведут подготовку к войнам, заготавливают бомбы. Война может быть ядерной или бактериологической. Ученые возятся с вирусами в лабораториях, возможно, произошла утечка из одной из них», — сказал Болсонару.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19.

По его словам, еще в 2013 году ученые из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрел новых свойств.

А лава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова допускает версию об искусственном происхождении коронавируса, заявила она в эфире программы «Познер».

По словам главы ФМБА, COVID-19 на 94% похож на SARS-CoV2, хотя «достаточно большое количество фрагментов его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов, ВИЧ». Скворцова заключила, что вопрос происхождения вируса «очень непростой, требует тщательного изучения».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала китайское правительство к максимальной открытости.