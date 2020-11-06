Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Глава российской разведки поделился соображениями о происхождении коронавируса

У Службы внешней разведки России (СВР) нет достоверных данных о том, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Спецслужба склоняется к тому, что SARS-CoV-2 появился из природы.

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что для российских ученых, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, не является принципиальным вопрос происхождения COVID-19, пишет bfm.ru.

Нарышкин добавил — СВР предоставляет правительству информацию, нужную для борьбы с коронавирусом.

Не так давно президент Бразилии допустил, что COVID-19 может быть биологическим оружием. Жаир Болсонару допускает вероятность того, что пандемия коронавируса могла стать результатом утечки искусственного вируса из военной лаборатории.

«Я не могу утверждать такое, но это правда, что страны ведут подготовку к войнам, заготавливают бомбы. Война может быть ядерной или бактериологической. Ученые возятся с вирусами в лабораториях, возможно, произошла утечка из одной из них», — сказал Болсонару.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19.

По его словам, еще в 2013 году ученые из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрел новых свойств.

А лава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова допускает версию об искусственном происхождении коронавируса, заявила она в эфире программы «Познер».

По словам главы ФМБА, COVID-19 на 94% похож на SARS-CoV2, хотя «достаточно большое количество фрагментов его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов, ВИЧ». Скворцова заключила, что вопрос происхождения вируса «очень непростой, требует тщательного изучения».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала китайское правительство к максимальной открытости.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость