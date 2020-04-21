Скворцова не исключает версию искусственного происхождения коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова допускает версию об искусственном происхождении коронавируса, заявила она в эфире программы « Познер ».

«Исключить нельзя ни одну, ни другую версию (цитата по «Интерфакс»), — сказала Скворцова.

По словам главы ФМБА, COVID-19 на 94% похож на SARS-CoV2, хотя «достаточно большое количество фрагментов его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов, ВИЧ». Скворцова заключила, что вопрос происхождения вируса «очень непростой, требует тщательного изучения».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала китайское правительство к максимальной открытости.

«Чем открытее Китай отчитается о происхождении коронавируса, тем лучше будет для всех на этой планете», — заявила канцлер на пресс-конференции во Франкфурте.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочий режим по всей стране до 30 апреля, пишет znak.com. В субъектах РФ введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных дел.