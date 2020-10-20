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Жизнь

Онищенко рассказал об искусственном происхождении коронавируса в 2013-м и нынешнем «взлете» давнего ковида

Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

По его словам, еще в 2013 году ученые из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрел новых свойств.

«Был просто воспроизведен тот же самый вирус. Было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — отметил депутат в интервью НСН.

Онищенко добавил, что человечество вступает в «шестой технологический уклад». При нем, благодаря достижениям в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создавать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь», пишет News.ru.

В мае Генеральная прокуратура РФ признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса.

Также генеральной прокуратурой заявлено, что данные об искусственном создании коронавируса не подтверждены ни Всемирной организацией здравоохранения, ни российским правительством, ни другими органами власти страны.

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