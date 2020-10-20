Онищенко рассказал об искусственном происхождении коронавируса в 2013-м и нынешнем «взлете» давнего ковида

По его словам, еще в 2013 году ученые из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрел новых свойств.

«Был просто воспроизведен тот же самый вирус. Было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — отметил депутат в интервью НСН.