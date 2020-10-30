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Политика

Президент Бразилии допустил, что COVID-19 может быть биологическим оружием

Президент Бразилии Жаир Болсонару допускает вероятность того, что пандемия коронавируса могла стать результатом утечки искусственного вируса из военной лаборатории.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Это заявление политик сделал во время встречи со своими сторонниками, отвечая на вопрос, не считает ли он, что пандемия стала результатом продуманных действий, направленных на разрушение экономик стран мира, сообщает ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.

«Я не могу утверждать такое, но это правда, что страны ведут подготовку к войнам, заготавливают бомбы. Война может быть ядерной или бактериологической. Ученые возятся с вирусами в лабораториях, возможно, произошла утечка из одной из них», — сказал Болсонару.

Президент Бразилии известен своими высказываниями о преувеличении угрозы коронавируса для здоровья населения и критикой строгих карантинных мер, пишет News.ru.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19.

По его словам, еще в 2013 году ученые из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрел новых свойств.

«Был просто воспроизведен тот же самый вирус. Было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — отметил депутат в интервью НСН.

Онищенко добавил, что человечество вступает в «шестой технологический уклад». При нем, благодаря достижениям в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создавать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова допускает версию об искусственном происхождении коронавируса, заявила она в эфире программы «Познер».

По словам главы ФМБА, COVID-19 на 94% похож на SARS-CoV2, хотя «достаточно большое количество фрагментов его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов, ВИЧ». Скворцова заключила, что вопрос происхождения вируса «очень непростой, требует тщательного изучения».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала китайское правительство к максимальной открытости.

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