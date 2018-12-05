Бывшего вице-губернатора Щукина «сватают» на управление ЗАГС

Андрей Щукин,
бывший зампредседателя правительства Алтайского края:
За время, что я нахожусь в творческом поиске, где я только не успел «поработать» с подачи СМИ, даже на почте ямщиком. Сейчас я не готов комментировать новую информацию. Могу сказать лишь, что рассматриваю варианты работы и в коммерческих структурах, и на госслужбе.
По словам Андрея Щукина, он готов участвовать и в реализации политических проектов. «Свое окончательное слово в политике я еще не сказал», — сообщил Щукин.
Свой прежний пост зампреда краевого правительства, отвечающего за спорт и культуру, он покинул по собственному желанию 12 октября 2018 года.
Сейчас обязанности заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления записи актов гражданского состояния временно исполняет Оксана Грохотова.
Напомним, 4 ноября стало известно, что еще один отставник, экс-министр труда и соцзащиты Михаил Дайбов, может стать заместителем главы управделами губернатора и правительства Алтайского края.