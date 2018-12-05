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Политика
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Бывшего вице-губернатора Щукина «сватают» на управление ЗАГС

Бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин может стать начальником краевого управления ЗАГС. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на свои источники. Сам политик эту не подтвердил эту информацию altapress.ru, но и не опроверг, ссылаясь на то, что надо дождаться официального документа.

Андрей Щукин.
Андрей Щукин.
Олег Богданов, altapress.ru

Андрей Щукин,
бывший зампредседателя правительства Алтайского края:

За время, что я нахожусь в творческом поиске, где я только не успел «поработать» с подачи СМИ, даже на почте ямщиком. Сейчас я не готов комментировать новую информацию. Могу сказать лишь, что рассматриваю варианты работы и в коммерческих структурах, и на госслужбе.

По словам Андрея Щукина, он готов участвовать и в реализации политических проектов. «Свое окончательное слово в политике я еще не сказал», — сообщил Щукин.

Свой прежний пост зампреда краевого правительства, отвечающего за спорт и культуру, он покинул по собственному желанию 12 октября 2018 года.

Андрей Щукин (в центре).
Андрей Щукин (в центре).
Анна Зайкова

Сейчас обязанности заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления записи актов гражданского состояния временно исполняет Оксана Грохотова.

Напомним, 4 ноября стало известно, что еще один отставник, экс-министр труда и соцзащиты Михаил Дайбов, может стать заместителем главы управделами губернатора и правительства Алтайского края.

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