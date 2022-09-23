Обмен пленными с Украиной, вице-губернатор Камчатки попал под мобилизацию, и вручение повесток на акциях протеста. Что еще произошло 22 сентября

Что произошло 22 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 22 сентября

Минобороны РФ , сводка 22 сентября В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 100 бойцов и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS. В результате огневого поражения подразделений 14 механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты. Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65 мотопехотной бригады, 19 конвойного батальона. Потери ВСУ составили до 150 бойцов и 19 единиц военной техники. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17 танковой бригады и склад боеприпасов 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше 1 тыс. боеприпасов к минометам. Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60 пехотной бригады привело к полной потере боеспособности 96 батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: командный пункт батальона 1 танковой бригады ВСУ, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Гусинка Харьковской области, 46 аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 17 беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов РСЗО, в том числе 27 РСЗО HIMARS и 10 снарядов «Ольха». В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM. Всего с начала спецоперации уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2035 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5073 танка и других боевых бронированных машин, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц спецтехники.

ВСУ обстреляли рынок в центре Донецка , сообщил мэр. Он добавил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попал район городской администрации.

Кабели электропитания одного из шести энергоблоков Запорожской АЭС были повреждены в результате обстрела, из-за чего работа реактора временно обеспечивалась за счет дизельных генераторов, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.

Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободили Жованку в Артемовском районе, сообщили в штабе теробороны ДНР.

Беспилотники были сбиты в трех районах Крыма — ТАСС.

Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной. «Киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС РФ и Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в министерстве.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября проведет «встречу на высоком уровне», на которой будет обсуждаться российская платежная система «Мир», сообщает Reuters.

Экономика , что с ней происходит

Минфин РФ поддерживает идею по обмену замороженных зарубежных активов РФ с иностранными инвесторами, сообщил замминистра финансов. В ведомстве также рассчитывают, что Газпром выполнит свои обещания по дивидендам — ТАСС.

Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказа от конвертации доллара в будущем. Часть российского экспорта и импорта пока рассчитывается в долларах, но «затухающая тенденция есть», отметил Сергей Швецов.

Сухогруз Queen Sara с украинской сельскохозяйственной продукцией прибыл в город Абу-Кир в Египте, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic. На борту судна находится свыше 11 тыс. тонн кукурузы.

Сбербанк продолжает работу в обычном режиме, клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них нет, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Крупные ритейлеры, чей ассортимент импортного алкоголя уже сократился на 40−95% год к году, ждут вымывания с полок до половины остатков в ближайшие три месяца и роста цен — «Коммерсантъ».

Реакции политиков

Херсонская область с технической стороны на 100% готова к проведению референдума по вхождению в состав РФ, сообщил Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что власти области опасаются не обстрелов ВСУ, а ударов по региону высокоточным оружием НАТО в дни референдума.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «будут препятствовать усилиям» по дипломатическому урегулированию, считают в МИД Турции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов «нет никакой брони» в связи с частичной мобилизацией.

Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, пока она не победит, а России никто не угрожает. Так высказалась премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы не успокоимся, пока Украина не победит. В нынешний, решающий, момент конфликта обещаю, что мы продолжим поддержку и будем увеличивать нашу военную помощь Украине столько, сколько потребуется», — сказала она. Трасс отметила, что международный альянс против России силен.

Канцлер Германии Олаф Шольц после объявления Владимиром Путиным о проведении в стране частичной мобилизации заявил, что Германия намерена делать все возможное, чтобы конфликт на Украине не перерос в эскалацию между Россией и НАТО.

Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я очень рад снова видеть вас, мой дорогой друг. Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — сказал Ван И.

Чиновники могут попасть под частичную мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов .

Во вручении повесток задержанным на акциях протеста нет нарушения закона, заявил Дмитрий Песков.

«Она (практика вручения повесток — ИФ) не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

Член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил о разработке предложений, согласно которым «для новых граждан» России, имеющих гражданство менее 10 лет, — выходцах из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — будет обязательно прохождение воинской службы в течение года.

Евросоюз не будет напрямую участвовать в военном конфликте на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«C самого начала мы говорим, что мы — не воюющая сторона, мы не вовлечены в войну. Одно дело — обеспечивать военную поддержку и другое дело — напрямую участвовать в войне. Этого не происходит и не произойдет», — подчеркнул Боррель.

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Руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением на законодательном уровне обязать чиновников и полицейских обращаться к военнослужащим РФ с формулировкой «Благодарю за службу!» — ТАСС.

Вице-губернатор Камчатки попал под мобилизацию. Сергей Миронов уже готовится к военным сборам. Кроме него добровольно мобилизовался главный федеральный инспектор Камчатки — Евгений Макаров. Он заявил, что был воспитан защищать Родину.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы. Это значит, что за их «осквернение» теперь будет грозить уголовная ответственность. В соответствии со ст. 354.1 УК, осквернение символов воинской славы России может повлечь штраф на сумму до 3 млн рублей, исправительные работы на срок до года или лишение свободы на срок до трех лет — РБК.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 59,83₽

EUR 58,93₽

Хорошего дня! Кстати, вот что произошло 21 сентября: «Путин объявил частичную мобилизацию для россиян, из указа пропал таинственный седьмой пункт, а банки Казахстана и Вьетнама не принимают карты «Мир».