7 марта
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Политика

Общественники обратились к генпрокурору и просят Пугачеву признать иноагентом

Активисты «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой признать Народную артистку СССР Аллу Пугачеву иноагентом, сообщает Shot.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

По мнению активистов, артистка высказывала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала СВО.

Она также поддерживает своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), уверены обратившиеся.

Факт

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.

Ранее Алла Пугачева объяснила, кого назвала холопами, рабами и рассказала о своем богатстве. Также певица призналась в любви к российскому народу, назвала его «заложником».

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