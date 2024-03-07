Общественники обратились к генпрокурору и просят Пугачеву признать иноагентом

По мнению активистов, артистка высказывала антироссийскую позицию и уехала из страны после начала СВО.
Она также поддерживает своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), уверены обратившиеся.
Факт
Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.
Ранее Алла Пугачева объяснила, кого назвала холопами, рабами и рассказала о своем богатстве. Также певица призналась в любви к российскому народу, назвала его «заложником».
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