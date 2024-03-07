Общественники обратились к генпрокурору и просят Пугачеву признать иноагентом

Активисты «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой признать Народную артистку СССР Аллу Пугачеву иноагентом, сообщает Shot.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала". Олег Влади в youtube.com