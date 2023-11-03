Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию, попала на видео

Примадонна вернулась в Россию, и ее заметили журналисты, сообщает MK.RU .

На видео звезда без семьи: ее сопровождают два помощника. В деревне Грязь в замке Примадонны все подготовили к ее приезду.

Ранее мы рассказали, что известно о местонахождении Аллы Пугачевой к этому часу.