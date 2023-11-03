Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию, попала на видео

На видео звезда без семьи: ее сопровождают два помощника. В деревне Грязь в замке Примадонны все подготовили к ее приезду.
Ранее мы рассказали, что известно о местонахождении Аллы Пугачевой к этому часу.
Примадонна вернулась в Россию, и ее заметили журналисты, сообщает MK.RU.
На видео звезда без семьи: ее сопровождают два помощника. В деревне Грязь в замке Примадонны все подготовили к ее приезду.
Ранее мы рассказали, что известно о местонахождении Аллы Пугачевой к этому часу.
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