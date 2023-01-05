Обстрел мирной Васильевки, McDonald's может уйти из Казахстана, и льготная ипотека для новых территорий. Что еще произошло 4 января

Что произошло 4 января в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Главное за 4 января

Минобороны РФ , брифинг 4 января На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ за сутки уничтожено более 40 военнослужащих, а также два автомобиля. В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. На Красно-Лиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ. В районах населенных пунктов Невское ЛНР, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Всего на этом направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа. За сутки на этом направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка ДНР. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Кроме того, в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников. Уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган». Уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». В районе населенного пункта Серебрянка ДНР уничтожена вместе с расчетом гаубица Д-20. Сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25. Средствами ПВО за сутки уничтожено шесть украинских беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожены: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин РСЗО, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц спецтехники.

Пять человек погибли , 15 получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины ( ВСУ) в среду днем Васильевки в Запорожской области , среди раненых четверо сотрудников МЧС. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Киев ожидает развертывания Patriot , как заявил Кулеба , в максимально короткие сроки. По его словам , Зеленский и его окружение работают над новыми решениями о поставках вооружений. В декабре власти США сообщили , что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд , в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву , пишет ТАСС.

, как заявил Кулеба в максимально короткие сроки. По его словам Зеленский и его окружение работают над новыми решениями о поставках вооружений. В декабре власти США сообщили что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву пишет ТАСС. Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам , имеющим специальные звания полиции , проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ и членам их семей.

Экономика , что с ней происходит

Газохранилища Евросоюза заполнены в настоящее время на 83% , что на 13% больше , чем в это же время в предыдущие годы. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

, что на 13% больше чем в это же время в предыдущие годы. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Более 10 военных заводов боеприпасов и спецхимии войдут в госкорпорацию «Ростех» , соответствующее распоряжение правительства опубликовано в среду на портале правовой информации. Среди предприятий перечислены завод «Авангард» в Башкирии , Алексинский химический комбинат в Тульской области и другие.

, соответствующее распоряжение правительства опубликовано в среду на портале правовой информации. Среди предприятий перечислены завод «Авангард» в Башкирии Алексинский химический комбинат в Тульской области и другие. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного ввоза электронных устройств до конца 2023 года , сообщают на сайте кабмина РФ.

электронных устройств до конца 2023 года сообщают на сайте кабмина РФ. Мишустин также подписал постановление о продлении программы поддержки предприятий легкой промышленности , которые с помощью федеральных субсидий смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам.

, которые с помощью федеральных субсидий смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам. Правительство Казахстана разрешило банкам в разовом порядке вывоз наличных рублей для конвертации их в безналичную форму. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального банка Казахстана.

Деньги , рубли. CC0

Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик , Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах.

для Донецкой и Луганской народных республик Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Власти Тайваня решили снова ужесточить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в РФ , сообщает ICRT со ссылкой на экономическое ведомство острова. Речь идет о расширении списка товаров , в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставок в Россию и Белоруссию.

продукции машиностроения и химии в РФ сообщает ICRT со ссылкой на экономическое ведомство острова. Речь идет о расширении списка товаров в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставок в Россию и Белоруссию. Объемы производства форели в Краснодарском крае нарастили в 2,5 раза за год , по итогам 2022 года в регионе произведены более 1,2 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

в Краснодарском крае нарастили в 2,5 раза за год по итогам 2022 года в регионе произведены более 1,2 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. McDonald’s планирует завершить деятельность в Казахстане на фоне перебоев в поставках мясной продукции. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники , пишут «Ведомости».

Реакции политиков

Член комитета Госдумы по обороне , генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался о второй волне частичной мобилизации в России. Его слова передает портал pravda.ru. Он считает , что необходимости во второй волне призыва на частичную мобилизацию нет как минимум в ближайшие шесть месяцев.

Силовые структуры РФ должны найти виновных в гибели 63 российских военнослужащих в Макеевке , включая командование , исполнителей и т.д. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин .

включая командование исполнителей и т.д. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам . Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш готов выступать посредником в конфликте на Украине , если об этом попросят как Киев, так и Москва. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, Гутерриш сообщил о таком своем намерении перед Новым годом. «Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны», — сказал Дюжаррик, отметив, что это генсек мог бы сказал относительно любого конфликта в мире.

Реакции: люди , сообщества

Крупнейшие предприниматели Украины могут полностью лишиться состояния в результате продолжающегося конфликта. Такое мнение выразила в среду газета Magyar Nemzet , комментируя данные журнала Forbes , согласно которым совокупное состояние 20 самых богатых украинцев уменьшилось за прошлый год на $20 млрд — до $22,5 млрд , то есть почти вдвое.

, комментируя данные журнала Forbes согласно которым совокупное состояние 20 самых богатых украинцев уменьшилось за прошлый год на $20 млрд — до $22,5 млрд то есть почти вдвое. Большинство американцев в 2023 году ждут экономических трудностей в США , политических конфликтов внутри страны и разногласий на мировой арене. Это следует из результатов опроса , проведенного социологической службой Gallup. Об этом пишет ТАСС.

«После нескольких сложных лет американцы вступают в 2023 год с преимущественно мрачными прогнозами для США», — говорится в публикации на сайте Gallup. Как показало исследование, примерно 8 из 10 жителей страны ожидают в этом году экономических трудностей, повышения налогов и увеличения бюджетного дефицита.

В ООН сообщили , что в Европу с 24 февраля прибыли более 7,91 млн беженцев с Украины.

Информация , которую вы могли пропустить

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил критерии , которым должны соответствовать иностранцы , осуществляющие инвестиции в РФ , для выдачи вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание.

Для получения вида на жительство в РФ иностранному инвестору необходимо соответствовать одному из четырех требований:

— Осуществление инвестиций в размере не менее 15 млн рублей в социально значимые проекты российских регионов за последние три года;

— Зарегистрировать юридическое лицо в форме хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества с единственным учредителем, крестьянского (фермерского) хозяйства или хозяйственного партнерства на территории России;

— Осуществить инвестиции в размере не менее 30 млн рублей в российское юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность в стране в течение не менее трех лет;

— Приобретение на территории РФ в собственность объектов недвижимого имущества любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после их ввода в эксплуатацию.

Котенок с паспортом. Паспорт. Дмитрий Кудрявцев.

Умер российский военный корреспондент Кирилл Романовский. Об этом сообщил международный журналист Аббас Джума в своих социальных сетях.

«Ушел из жизни мой друг и коллега, мой дорогой Кирилл Романовский — журналист РИА ФАН, интеллектуал, человек с гигантским опытом полевой работы, который, тем не менее, постоянно учился и у которого учился я. Я буду очень скучать по тебе, Кир», — написал Джума.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на праздничные дни:

USD 70,34 ₽

EUR 75,66 ₽

CNY 9,89 ₽

Отличных праздников! Вот что произошло 3 января: «Удар по „иностранному легиону“, АвтоВАЗ получит активы Nissan в России, а документалистам помогут в создании фильмов о спецоперации».