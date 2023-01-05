Обстрел мирной Васильевки, McDonald's может уйти из Казахстана, и льготная ипотека для новых территорий. Что еще произошло 4 января

Главное за 4 января
Минобороны РФ, брифинг 4 января
На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ за сутки уничтожено более 40 военнослужащих, а также два автомобиля.
В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.
На Красно-Лиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ.
В районах населенных пунктов Невское ЛНР, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.
Всего на этом направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа.
За сутки на этом направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка ДНР. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Кроме того, в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.
Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.
Уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».
Уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». В районе населенного пункта Серебрянка ДНР уничтожена вместе с расчетом гаубица Д-20. Сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25.
Средствами ПВО за сутки уничтожено шесть украинских беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин РСЗО, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц спецтехники.
- Пять человек погибли, 15 получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в среду днем Васильевки в Запорожской области, среди раненых четверо сотрудников МЧС. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
- Киев ожидает развертывания Patriot, как заявил Кулеба, в максимально короткие сроки. По его словам, Зеленский и его окружение работают над новыми решениями о поставках вооружений. В декабре власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву, пишет ТАСС.
- Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии РФ и членам их семей.
Экономика, что с ней происходит
- Газохранилища Евросоюза заполнены в настоящее время на 83%, что на 13% больше, чем в это же время в предыдущие годы. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
- Более 10 военных заводов боеприпасов и спецхимии войдут в госкорпорацию «Ростех», соответствующее распоряжение правительства опубликовано в среду на портале правовой информации. Среди предприятий перечислены завод «Авангард» в Башкирии, Алексинский химический комбинат в Тульской области и другие.
- Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного ввоза электронных устройств до конца 2023 года, сообщают на сайте кабмина РФ.
- Мишустин также подписал постановление о продлении программы поддержки предприятий легкой промышленности, которые с помощью федеральных субсидий смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам.
- Правительство Казахстана разрешило банкам в разовом порядке вывоз наличных рублей для конвертации их в безналичную форму. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального банка Казахстана.
- Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах.
- Власти Тайваня решили снова ужесточить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в РФ, сообщает ICRT со ссылкой на экономическое ведомство острова. Речь идет о расширении списка товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставок в Россию и Белоруссию.
- Объемы производства форели в Краснодарском крае нарастили в 2,5 раза за год, по итогам 2022 года в регионе произведены более 1,2 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
- McDonald’s планирует завершить деятельность в Казахстане на фоне перебоев в поставках мясной продукции. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишут «Ведомости».
Реакции политиков
- Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался о второй волне частичной мобилизации в России. Его слова передает портал pravda.ru. Он считает, что необходимости во второй волне призыва на частичную мобилизацию нет как минимум в ближайшие шесть месяцев.
- Силовые структуры РФ должны найти виновных в гибели 63 российских военнослужащих в Макеевке, включая командование, исполнителей и т.д. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
- Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш готов выступать посредником в конфликте на Украине, если об этом попросят как Киев, так и Москва. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
По его словам, Гутерриш сообщил о таком своем намерении перед Новым годом. «Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны», — сказал Дюжаррик, отметив, что это генсек мог бы сказал относительно любого конфликта в мире.
Реакции: люди, сообщества
- Крупнейшие предприниматели Украины могут полностью лишиться состояния в результате продолжающегося конфликта. Такое мнение выразила в среду газета Magyar Nemzet, комментируя данные журнала Forbes, согласно которым совокупное состояние 20 самых богатых украинцев уменьшилось за прошлый год на $20 млрд — до $22,5 млрд, то есть почти вдвое.
- Большинство американцев в 2023 году ждут экономических трудностей в США, политических конфликтов внутри страны и разногласий на мировой арене. Это следует из результатов опроса, проведенного социологической службой Gallup. Об этом пишет ТАСС.
«После нескольких сложных лет американцы вступают в 2023 год с преимущественно мрачными прогнозами для США», — говорится в публикации на сайте Gallup. Как показало исследование, примерно 8 из 10 жителей страны ожидают в этом году экономических трудностей, повышения налогов и увеличения бюджетного дефицита.
- В ООН сообщили, что в Европу с 24 февраля прибыли более 7,91 млн беженцев с Украины.
Информация, которую вы могли пропустить
- Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил критерии, которым должны соответствовать иностранцы, осуществляющие инвестиции в РФ, для выдачи вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание.
Для получения вида на жительство в РФ иностранному инвестору необходимо соответствовать одному из четырех требований:
— Осуществление инвестиций в размере не менее 15 млн рублей в социально значимые проекты российских регионов за последние три года;
— Зарегистрировать юридическое лицо в форме хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества с единственным учредителем, крестьянского (фермерского) хозяйства или хозяйственного партнерства на территории России;
— Осуществить инвестиции в размере не менее 30 млн рублей в российское юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность в стране в течение не менее трех лет;
— Приобретение на территории РФ в собственность объектов недвижимого имущества любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после их ввода в эксплуатацию.
- Умер российский военный корреспондент Кирилл Романовский. Об этом сообщил международный журналист Аббас Джума в своих социальных сетях.
«Ушел из жизни мой друг и коллега, мой дорогой Кирилл Романовский — журналист РИА ФАН, интеллектуал, человек с гигантским опытом полевой работы, который, тем не менее, постоянно учился и у которого учился я. Я буду очень скучать по тебе, Кир», — написал Джума.
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Официальные курсы валют от ЦБ РФ на праздничные дни:
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