6 декабря Кунцевский районный суд Москвы приговорил Егора Жукова к условному сроку. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму в роликах на YouTube-канале.

«Московское дело» завели для запугивания гражданских активистов, уверен Иван Курилла, доктор исторических наук, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге.

«Я рад, что Егора не посадили в тюрьму, но то, что вынесен все-таки обвинительный приговор — это опасный знак для общества. Это говорит о том, что попасть за решетку можно за то, чем занимаешься, даже если в этом нет состава преступления», — уверен Курилла.

На решение суда повлиял резонанс в СМИ вокруг ситуации Егора Жукова, считает эксперт.

«Я читал полную транскрипцию роликов Егора, там действительно нет никаких оснований для уголовного преследования. СМИ писали о том, что в приговоре в качестве доказательства виновности подсудимого приводится тот факт, что он использовал знания, полученные в вузе. То есть обучение на политологии считают доказательством его преступных действий!» — говорит Иван Курилла.

Профессор полагает, что такому заявлению суда должны дать оценку не только представители профессионального сообщества политологов, но и госорганы, пишет «Росбалт».

Ранее дочь Пескова вступилась за фигуранта «московского дела».

«Летом я написала письмо в прокуратуру с просьбой „пересмотреть“ дело Егора Жукова, а также других арестантов и передала его адвокату. Прошло несколько месяцев. <…> Ситуация поражает меня, как студентку, как его ровесницу, но прежде всего как ЧЕЛОВЕКА, до глубины души», — заявила девушка.

Елизавета добавила, что «искренне надеется на то, что Егор окажется на свободе — там, где он только и должен быть».

6 декабря студенту ВШЭ Егору Жукову, обучающемуся на факультете политологии, вынесли обвинительный приговор за призывы к экстремизму. Ему дали три года условно и лишили права пользоваться интернетом в течение двух лет.

Суд признал его виновным, несмотря на то, что в своих видеороликах студент делал акцент на мирном, ненасильственном сопротивлении.