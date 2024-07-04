Прекращение полномочий
Документ предусматривает досрочное прекращение полномочий парламентариев, выехавших за рубеж без согласования с руководством, указывает bfm.ru.
Согласительный порядок выезда обоснован вопросами безопасности.
Ранее сообщалось, что чиновникам ужесточают правила выезда из России.
Мера — из-за опасений, что зарубежные страны попытаются получить доступ к государственным секретам.
По словам одного из 9 источников, правительство запрещает сотрудникам различных ведомств выезжать куда-либо без спецразрешения.
Правила выезда различаются в разных госорганах — в зависимости от уровня допуска.
Также принудительно «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников предложили в ГД. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил оснастить их спутниковыми датчиками. По его словам, это нужно «для их же собственной безопасности» — международная контрразведка работает профессионально.
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