Госдума приняла закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать свои выезды за границу, сообщает ТАСС .

Прекращение полномочий

Документ предусматривает досрочное прекращение полномочий парламентариев, выехавших за рубеж без согласования с руководством, указывает bfm.ru.

Согласительный порядок выезда обоснован вопросами безопасности.

Ранее сообщалось, что чиновникам ужесточают правила выезда из России.

Мера — из-за опасений, что зарубежные страны попытаются получить доступ к государственным секретам.

По словам одного из 9 источников, правительство запрещает сотрудникам различных ведомств выезжать куда-либо без спецразрешения.

Правила выезда различаются в разных госорганах — в зависимости от уровня допуска.

Также принудительно «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников предложили в ГД. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил оснастить их спутниковыми датчиками. По его словам, это нужно «для их же собственной безопасности» — международная контрразведка работает профессионально.

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