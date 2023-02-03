3 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Принудительно «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников предложили в ГД

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил принудительно «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников, сообщает РИА Новости.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Он предложил оснастить их спутниковыми датчиками. По его словам, это нужно «для их же собственной безопасности» — международная контрразведка работает профессионально, указывает Lenta.ru.

Ранее обязали предупреждать о поездках за границу депутатов Госдумы.

Вице-спикеры и председатели комитетов должны будут уведомлять о своих зарубежных поездках Вячеслава Володина. Другие — профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Однако народные избранники не должны спрашивать разрешения на такие поездки, только уведомлять.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость