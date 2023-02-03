Принудительно «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников предложили в ГД

Он предложил оснастить их спутниковыми датчиками. По его словам, это нужно «для их же собственной безопасности» — международная контрразведка работает профессионально, указывает Lenta.ru.

Ранее обязали предупреждать о поездках за границу депутатов Госдумы.

Вице-спикеры и председатели комитетов должны будут уведомлять о своих зарубежных поездках Вячеслава Володина. Другие — профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Однако народные избранники не должны спрашивать разрешения на такие поездки, только уведомлять.