Обязали предупреждать о поездках за границу депутатов Госдумы

Вице-спикеры и председатели комитетов должны будут уведомлять о своих зарубежных поездках Вячеслава Володина. Другие — профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Однако народные избранники не должны спрашивать разрешения на такие поездки, только уведомлять.

Соответствующие поправки в регламент Дума приняла накануне, отмечает bfm.ru.

Некоторые парламентарии связывают нововведение со скандальными поездками коллег на новогодние каникулы.

Дело в том, что после скандалов региональным чиновникам «рекомендовали» не отдыхать за рубежом. Это случилось после отпусков двух депутатов в Мексике и ОАЭ.

Ранее депутат Курской областной думы Максим Васильев опубликовал видеопривет во время отдыха в Мексике. Васильев на пляже пил коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!»

Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко уехал во время новогодних праздников в отпуск в Дубай, откуда постил фото.