Депутат на отдыхе обиделся и ответил на выпады про «греть булки» секретарю генсовета ЕР

Видеопривет во время отдыха в Мексике опубликовал депутат в конце декабря. Это вызвало скандал. Комментарий народного избранника привел РБК.

Васильев пояснил — Турчак и Старовойт сделали поспешные выводы относительно всей ситуации. Он также пообещал лично поговорить с главой генсовета единороссов и губернатором региона. Чтобы точку зрения депутата высокопоставленные люди услышали лично.

Что произошло

После появления привета Турчак посоветовал депутату Курской облдумы сложить полномочия, указывает Lenta.ru.

Пока жители Курской области подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе „греть булки“ на теплых заграничных курортах, попивая пивко», обратил внимание Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Источник фото: ER.RU

Турчак подчеркнул — губернатор Курской области также дал свою оценку «этому дерьму», и выразил уверенность, что местные депутаты разделят его позицию.

Также он счел самым верным решением для Васильева и его жены добровольно сложить депутатские полномочия. Старовойт же отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избрался как независимый депутат. Курский глава напомнил, что жена Васильева — депутат от «Единой России».

Этичность поведения Васильева оценит соответствующая комиссия областной думы.

«И да, я очень зол», — резюмировал глава Курской области.

Поздравление с пляжа

Васильев на пляже пил коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!»

Дискредитация

Ранее Дмитрий Медведев, заявил, что государственные служащие, которые «потеряли внутрипартийное доверие», должны понести наказание не только в рамках партии, но и быть уволены со своих должностей. Представители «Единой России» довольно часто делают заявления или посты в соцсетях, дискредитирующие правящую партию.

Так, председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области, зампредседателя региональной Общественной палаты Юлия Величко выложила в соцсеть фото холодильника, забитого банками с красной икрой, подписав снимки «Кризис? Нее, не слышали. Вот немного накатала баночек».

Подписчики критически восприняли такие публикации от представительницы правящей партии.

В комментариях пользователи писали, что она устроила «пир во время чумы», и интересовались, «не стыдно ли» ей выкладывать такие фото. После шквала критики она заявила, что холодильник с икрой ей не принадлежит, якобы она просто нашла картинку в сети.

Чиновницу из Ульяновской области едва не уволили за селфи в ванне из нефти. Женщина отдыхала в санатории в Азербайджане и сделала снимок во время принятия ванны из лечебной нафталановой нефти. На вид она напоминает шоколад. Она сделала подпись к снимку «Много шоколада не бывает».

Губернатор инициировал служебную проверку в отношении своей подчиненной после этого случая.

Ранее депутат послал россиян на три направления, говоря о местах, где лучше встретить Новый год.