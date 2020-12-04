Депутат послал россиян на три направления, говоря о местах, где лучше встретить Новый год

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов рассказал РИА «Новости» о трех перспективных направлениях для отдыха россиян на новогодних каникулах в 2021 году.

По мнению Кривоносова, самый лучшие направления — это Сочи, Мурманская область и Калуга.

«Ни для кого давно не секрет, что Сочи — это не только пляжный отдых, но и отличный вариант для зимних праздников — лучшие горнолыжные курорты страны находятся всего в получасе езды от Адлера», — подчеркнул зампред комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Депутат напомнил, что в январе температура в Сочи редко опускается ниже пяти градусов тепла.

«Это прекрасный выбор для тех, кто хочет заняться зимними видами спорта, но не готов к суровым погодным условиям», — привел парламентарий самый сильный аргумент.

Что касается более подготовленных туристов, то они могут обратить внимание на Мурманскую область — это направление активно набирает популярность в последние годы.

Сожжение католического собора под Калугой на Масленицу. vk.com.

«Путешественников ждет полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега», — перешел депутат на манящую лирику.

Кроме того, по активности это направление не уступает горам в Сочи: в регионе подготовлены прекрасные снегоходные туры и горнолыжные склоны.

В Калугу депутат отправил россиян по иной причине — этот город объявили новогодней столицей России. Особенно Калуга подойдет жителям Москвы, где рождественские ярмарки отменили из-за пандемии.

Кривоносов напомнил, что в поездках — коротких и дальних — важно соблюдать необходимые меры безопасности: носить маски и перчатки и соблюдать соцдистанцию.

Здесь стоит напомнить, что ранее россияне назвали свои главные желания на Новый год — о праздничных путешествиях мечтают лишь 2%.

Кстати, если есть желание улететь на Алтай на новогодние каникулы, то эксперты уже выяснили, в какую копеечку это обойдется.