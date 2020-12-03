Россияне назвали свои главные желания на Новый год: им не нужны ни дети, ни машины

Высокую зарплату надеются получать россияне в новом 2021 году, пишет « Российская газета » со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Более трети (35%) опрошенных пожелают здоровья — себе, супругам, детям, родителям, родственникам и друзьям.

«Заработать много денег — второе по популярности желание россиян — 8%", — говорится в исследовании.

7% респондентов загадают мира на земле, столько же опрошенных попросят собственного карьерного роста.

О счастье мечтают 6% опрошенных. Чуть меньше (5%) желают окончания пандемии коронавируса.

Обрести семью и вступить в брак мечтают 4% россиян — одинаково и среди мужчин, и среди женщин.

По 3% респондентов загадают благополучие, стабильность, любовь и собственное жилье. В путешествия хотели бы отправиться 2% россиян.

Примечательно, что лишь 1% загадает рождение ребенка. Столько же опрошенных грезят о личном автомобиле.

Ранее россияне назвали размер пенсии для комфортного дожития — сумма небольшая, но фантастическая.