17 января
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Политика

После скандалов региональным чиновникам «рекомендовали» не отдыхать за рубежом

В регионах России на фоне резонансных случаев стали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве выезда на отдых за рубеж, пишет «Коммерсантъ».

Дома, деревня.
Дома, деревня.
СС0

По данным издания, это случилось после отпусков двух депутатов в Мексике и ОАЭ.

Официально власти субъектов не могут ввести запрет на выезд за границу, указывает Газета.Ru. Поэтому ограничение распространяется в виде «настоятельной рекомендации».

Территории

Подобная мера уже действует в республиках Марий Эл, Чувашия и Северная Осетия. 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение, согласно которому всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков. Эта мера в регионе связана с проведением СВО.

16 января аналогичную «рекомендацию» донес до депутатов и чиновников глава Вологодской области Олег Кувшинников. В Тамбовской, Свердловской и ряде других областей неофициальный запрет на выезд за рубеж обсуждался на уровне партийных отделений «Единой России», пишет bfm.ru. Глава фракции ЕР в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник подчеркнул — поездки за рубеж «аморально выкладывать в публичное пространство».

Что произошло

Ранее депутат Курской областной думы Максим Васильев опубликовал видеопривет во время отдыха в Мексике. Васильев на пляже пил коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!»

Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко уехал во время новогодних праздников в отпуск в Дубай, откуда постил фото.

Дискредитация

Ранее Дмитрий Медведев, заявил, что государственные служащие, которые «потеряли внутрипартийное доверие», должны понести наказание не только в рамках партии, но и быть уволены со своих должностей. Представители «Единой России» довольно часто делают заявления или посты в соцсетях, дискредитирующие правящую партию.

Так, председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области, зампредседателя региональной Общественной палаты Юлия Величко выложила в соцсеть фото холодильника, забитого банками с красной икрой, подписав снимки «Кризис? Нее, не слышали. Вот немного накатала баночек».

Чиновницу из Ульяновской области едва не уволили за селфи в ванне из нефти.

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