Очередной обстрел Лисичанска, MAN и Scania ищут хозяев в России, а спецоперацию включили в школьную программу. Что еще произошло 13 сентября

Что произошло 13 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 13 сентября

Минобороны РФ , брифинг 13 сентября Поражены пункты временной дислокации подразделений 95 десантно-штурмовой бригады, 115 механизированной бригады, а также 53 механизированной бригады. Кроме того, поражены подразделения 35 бригады морской пехоты, 57 мотопехотной бригады, 128 горно-штурмовой бригады, а также 14 механизированной бригады. В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных бойцов превысили 800 человек убитыми и ранеными. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152 районах. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбито шесть беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов. Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины РСЗО, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц спецтехники.

Более 190 жителей Донецка, в том числе 8 детей, погибли в результате обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины с февраля этого года, сообщил в интервью мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли из HIMARS Лисичанск, 2 человека погибли, еще 1 пострадал.

Союзные силы пресекли попытку украинских силовиков прорваться на горловском направлении, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

Экономика , что с ней происходит

ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи жидких углеводородов в РФ в 2022 году на 0,77%, до 10,88 млн б/с — ТАСС.

Германская компания Uniper рассматривает возможность подать в Стокгольмский суд иск против Газпрома на миллиарды евро, сообщает Reuters.

Европейский союз, скорее всего, не примет решение о введении ограничения цен на российский газ , вместо этого рассматривается вариант с введением налога на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний, сообщает газета The Guardian.

Европейская комиссия предварительно решила не менять кардинальным образом структуру газового и энергорынков, в том числе на время отказаться от потенциального ограничения цен на газ и электроэнергию — «Коммерсантъ».

Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 13 сентября сохраняются в прежнем объеме — около 42,4 млн куб. м в сутки. Поставки по газопроводу «Северный поток» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования — ТАСС.

Еврокомиссия 14 сентября предложит странам ЕС в обязательном порядке снизить энергопотребление в пиковые часы, сообщила еврокомиссар Кадри Симсон.

Иностранные держатели российских корпоративных облигаций на 28,9 млрд долларов не могут получить причитающиеся им выплаты, поскольку управление по осуществлению финансовых санкций при британском Минфине не выдает компаниям из РФ необходимые лицензии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Россия планирует продлить до 1 июля 2023 года норму о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до 1 тыс. евро для личного пользования, вице-премьер РФ Алексей Оверчук готовит соответствующее обращение в Евразийскую экономическую комиссию, сообщил ТАСС пресс-секретарь зампреда правительства Андрей Матвеев.

Bank of America занимается переводом части своего персонала российских офисов в Дубай, сообщило агентство Reuters. Ранее банк уже переместил часть сотрудников, работавших в российских представительствах, и продолжает этот процесс, в том числе и в других своих подразделениях.

Компании MAN и Scania, специализирующиеся на производстве коммерческих автомобилей, продают дистрибьюторские компании в России местным предпринимателям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте их основного акционера, компании TRATON.

Окончательное закрытие магазинов Massimo Dutti, Zara Home и Oysho испанской Inditex Group в РФ может произойти до конца ноября 2022 года, сообщили ТАСС эксперты рынка торговой недвижимости.

Реакции политиков

Евросоюз сегодня нельзя назвать партнером России, каковым он являлся на протяжении многих лет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

«Могу сказать, что, конечно, Евросоюз — это всегда был непростой партнер, но это был партнер. И не только торгово-экономический, первый в течение многих лет, но и внешнеполитический. К сожалению, сегодня такого о Евросоюзе сказать я не могу. Если говорить коротко, партнеры друг против друга санкции не вводят», — сказал он.

Российские дипломаты практически ежедневно фиксируют случаи отказа гражданам РФ во въезде в Грузию с территории Турции, сообщили ТАСС в генконсульстве России в турецком Трабзоне.

По наблюдениям дипломатов, чаще всего на территорию республики не пускают жителей Крыма и регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также граждан ДНР или ЛНР, имеющих также российское гражданство, но зачастую «в число „отказников“ попадают и российские граждане, проживающие в других регионах Российской Федерации, приехавшие в Турцию на личном автомобиле».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает отмену соглашения об упрощении визового режима «оправданной, но недостаточной». Она подчеркнула, что Финляндия готова ужесточить санкции против России.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев поднял в Госдуме вопрос о разблокировании Instagram* (владеющая им Meta запрещена как экстремистская), поскольку тот начал «хорошо себя вести».

Санкции Запада не убьют Россию, а создадут ее заново, обращенную на Восток, считает эксперт из института финансовых исследований КНР Ван Вэнь. По его прогнозу, в ближайшие 20 лет произойдет беспрецедентное перетекание денежных потоков в страны Востока.

Реакции: люди , сообщества

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды не принимают от российских туристов документы на получение виз, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

При этом некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Как отмечают туроператоры, к списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не шенген).

Ученики 10−11-х классов будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Такие поправки Минпросвещения внесло в Федеральный государственный образовательный стандарт.

Опрошенные «Коммерсантом» учителя опасаются, что ведомство хочет превратить их в «политических комиссаров». Они предупреждают, что исторические события требуют несколько десятков лет для их осмысления.

Под видом параллельного импорта чаще всего в Россию ввозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику, заявил замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

«Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть. С этим мы, безусловно, боремся. <…> С мая у нас 164 дела, возбужденных по факту ввоза контрафактных товаров»

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Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II был доставлен в лондонскую резиденцию британских монархов — Букингемский дворец. Об этом пишет ТАСС.

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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

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Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 12 сентября: «Напряженные бои у Святогорска, низкая явка на выборах, а с Елизаветой II попрощались в Эдинбурге».