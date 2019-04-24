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Политика

Один из барнаульских депутатов-нарушителей добровольно оставит мандат

25 апреля на очередном заседании Барнаульской городской Думы депутат Марат Жумадилов («ЕР») добровольно откажется от мандата, пишет «Политсибру» со ссылкой на свои источники.

Городская дума Барнаула.
Городская дума Барнаула.
Дмитрий Кудрявцев

Вопрос о сложении полномочий внесли в дополнительную повестку заседания, сообщает издание. Гендиректор Алтайского геофизического завода Марат Жумадилов — один из пяти депутатов, которые допустили ошибки в заполнении деклараций о доходах за 2017 год.

В случае отказа Жумадилова от депутатского кресла, довыборы на свободный мандат в состоятся 8 сентября.

Также известно, что судьбу остальных депутатов из «черного списка» будут решать их коллеги. Если гордума вновь устранится от принятия решения, прокуратура вправе добиваться прекращения депутатских полномочий в судебном порядке.

В конце марта суд уже признал незаконным бездействие Барнаульской гордумы.

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18 апреля на заседании Бийской гордумы досрочно прекратили полномочия двух депутатов-единороссов — Алексея Круглова и Юрия Кудинова. Обоих — из-за ошибок в отчетах о доходах за 2017 год.

Напомним, 24 декабря прокуратура края сообщила о том, что подает в суд, чтобы обязать Барнаульскую гордуму рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, которые предоставили неточные или неполные данные при предоставлении сведений и доходах и имуществе за 2017 год. Это единороссы Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и справедливоросс Егор Банщиков.

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