Один из барнаульских депутатов-нарушителей добровольно оставит мандат

Вопрос о сложении полномочий внесли в дополнительную повестку заседания, сообщает издание. Гендиректор Алтайского геофизического завода Марат Жумадилов — один из пяти депутатов, которые допустили ошибки в заполнении деклараций о доходах за 2017 год.
В случае отказа Жумадилова от депутатского кресла, довыборы на свободный мандат в состоятся 8 сентября.
Также известно, что судьбу остальных депутатов из «черного списка» будут решать их коллеги. Если гордума вновь устранится от принятия решения, прокуратура вправе добиваться прекращения депутатских полномочий в судебном порядке.
В конце марта суд уже признал незаконным бездействие Барнаульской гордумы.
18 апреля на заседании Бийской гордумы досрочно прекратили полномочия двух депутатов-единороссов — Алексея Круглова и Юрия Кудинова. Обоих — из-за ошибок в отчетах о доходах за 2017 год.
Напомним, 24 декабря прокуратура края сообщила о том, что подает в суд, чтобы обязать Барнаульскую гордуму рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, которые предоставили неточные или неполные данные при предоставлении сведений и доходах и имуществе за 2017 год. Это единороссы Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и справедливоросс Егор Банщиков.