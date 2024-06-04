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Политика

Один из вице-мэров Рубцовска ушел с должности. Причина

Вице-мэр Рубцовска Алексей Мещерин, ответственный за социальную сферу, покинул свой пост по собственному желанию. Об том в своем Telegram-канале сообщил мэр Дмитрий Фельдман.

Градоначальник рассказал, что Мещерин написал заявление об уходе еще в начале мая, Фельдман решение согласовал.

Однако Мещерин из администрации города не уходит, он продолжает занимать должность главы управления образования города.

Новым вице-мэром, ответственным за соцсферу, назначен Александр Шашок. Ранее он занимал пост начальника по учебно-воспитательной работе управления образования.

Тем временем в отношении бывшего вице-мэра Барнаула завели еще одно уголовное дело. А в Москве арестовали вице-губернатора Алтайского края. Томенко его уволил.

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