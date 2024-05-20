Томенко уволил вице-губернатора Алтайского края, арестованного в Москве

Кто занял кресло Кибардина
Кресло вице-губернатора Алтайского края пока свободно. Назначен новый исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства, им стал Дмитрий Малыхин. Ранее он возглавлял региональную инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
Однако Малыхин исполняет не все обязанности вице-губернатора. В его полномочия входит охрана объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также курирование градостроительной инспекции, инспекции строительного и жилищного надзора и финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
А вот вопросы, которые касаются туризма и курортной деятельности, будет решать зампред правительства – министр экономического развития Евгений Дешевых.
Он до декабря 2023 года руководил управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
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Напомним, что бывшего вице-губернатора Алтайского края задержали 17 мая. Его обвиняют в мошенничестве. Утром 17 мая на счет чиновника поступило 18 млн рублей от неизвестного.
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