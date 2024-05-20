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Политика

Томенко уволил вице-губернатора Алтайского края, арестованного в Москве

Утром 20 мая стало известно, что Ивана Кибардина уволили с поста. Временно исполняющим обязанности зампреда регионального правительства стал Дмитрий Малыхин, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Иван Кибардин.
Иван Кибардин.
Анна Зайкова

Кто занял кресло Кибардина

Кресло вице-губернатора Алтайского края пока свободно. Назначен новый исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства, им стал Дмитрий Малыхин. Ранее он возглавлял региональную инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

Однако Малыхин исполняет не все обязанности вице-губернатора. В его полномочия входит охрана объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также курирование градостроительной инспекции, инспекции строительного и жилищного надзора и финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

А вот вопросы, которые касаются туризма и курортной деятельности, будет решать зампред правительства – министр экономического развития Евгений Дешевых.

Он до декабря 2023 года руководил управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Иван Кибардин.
Иван Кибардин.
Анна Зайкова

За что арестовали Ивана Кабардина

Напомним, что бывшего вице-губернатора Алтайского края задержали 17 мая. Его обвиняют в мошенничестве. Утром 17 мая на счет чиновника поступило 18 млн рублей от неизвестного.

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