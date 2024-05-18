Он обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Избранная судом мера пресечения в виде ареста — до 15 июля. Отправлен в следственный изолятор.

Источники сообщают — его задержали 16 мая при получении взятки в 18 млн рублей.

Спецслужбы, ведущие оперативную разработку Ивана Кибардина, пока от комментариев воздерживаются.

Работа в правительствах

Родом из Красноярска.

С 2012 года по сентябрь 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Красноярского края.

В октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства Алтайского края. В сентябре 2023 года губернатор края Виктор Томенко переназначил его на пост.

Ранее сообщалось, что известно о замгубернатора Алтайского края Кибардине, которого задержали в Москве.

Обязанности в правительстве Алтайского края

Организует деятельность исполнительных органов региона в сфере туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Контролирует соблюдение законодательства о градостроительстве, а также региональный государственный строительный надзор.

Что координирует

управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;

управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края;

управление имущественных отношений Алтайского края;

инспекцию по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края;

инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края;

инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края.

Ранее сообщалось, что задержали бывшего замминистра здравоохранения сибирского региона.

Самое важное - в нашем Telegram-канале