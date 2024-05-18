Он обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Избранная судом мера пресечения в виде ареста — до 15 июля. Отправлен в следственный изолятор.
Источники сообщают — его задержали 16 мая при получении взятки в 18 млн рублей.
Спецслужбы, ведущие оперативную разработку Ивана Кибардина, пока от комментариев воздерживаются.
Работа в правительствах
Родом из Красноярска.
С 2012 года по сентябрь 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Красноярского края.
В октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства Алтайского края. В сентябре 2023 года губернатор края Виктор Томенко переназначил его на пост.
Ранее сообщалось, что известно о замгубернатора Алтайского края Кибардине, которого задержали в Москве.
Обязанности в правительстве Алтайского края
Организует деятельность исполнительных органов региона в сфере туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Контролирует соблюдение законодательства о градостроительстве, а также региональный государственный строительный надзор.
Что координирует
- управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
- управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края;
- управление имущественных отношений Алтайского края;
- инспекцию по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края;
- инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края;
- инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края.
Ранее сообщалось, что задержали бывшего замминистра здравоохранения сибирского региона.
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