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Происшествия

Арестован зампред правительства Алтайского края

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина.

Иван Кибардин.
Иван Кибардин.
Анна Зайкова

Он обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Избранная судом мера пресечения в виде ареста — до 15 июля. Отправлен в следственный изолятор.

Источники сообщают — его задержали 16 мая при получении взятки в 18 млн рублей.

Спецслужбы, ведущие оперативную разработку Ивана Кибардина, пока от комментариев воздерживаются.

Работа в правительствах

Родом из Красноярска.

С 2012 года по сентябрь 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Красноярского края.

В октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства Алтайского края. В сентябре 2023 года губернатор края Виктор Томенко переназначил его на пост.

Ранее сообщалось, что известно о замгубернатора Алтайского края Кибардине, которого задержали в Москве.

Обязанности в правительстве Алтайского края

Организует деятельность исполнительных органов региона в сфере туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Контролирует соблюдение законодательства о градостроительстве, а также региональный государственный строительный надзор.

Что координирует

  • управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
  • управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края;
  • управление имущественных отношений Алтайского края;
  • инспекцию по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края;
  • инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края;
  • инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края.

Ранее сообщалось, что задержали бывшего замминистра здравоохранения сибирского региона.

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