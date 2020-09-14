Один на один: Лукашенко улетел к Путину на секретные переговоры

Встреча пройдет в сочинской резиденции Путина «Бочаров ручей» в формате «один на один».
Как ранее сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано, сообщает «Интерфакс».
Визит Лукашенко в Россию станет его первой зарубежной поездкой после прошедших 9 августа президентских выборов и начавшихся протестов оппозиции, несогласной с результатами голосования.
Ожидается, что лидеры России и Белоруссии обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, пишет bfm.ru.