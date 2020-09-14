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Политика

Один на один: Лукашенко улетел к Путину на секретные переговоры

14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

Встреча пройдет в сочинской резиденции Путина «Бочаров ручей» в формате «один на один».

Как ранее сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано, сообщает «Интерфакс».

Визит Лукашенко в Россию станет его первой зарубежной поездкой после прошедших 9 августа президентских выборов и начавшихся протестов оппозиции, несогласной с результатами голосования.

Ожидается, что лидеры России и Белоруссии обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, пишет bfm.ru.

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