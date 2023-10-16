«Один пояс — один путь»: Путин рассказал китайской медиакорпорации, как он с Си Цзиньпином катался на катере

Накануне визита в Пекин для участия в саммите "Один пояс — один путь" президент РФ Владимир Путин беседовал с представителем китайской медиакорпорации.

Российский лидер затронул важные экономические связи между Россией и КНР. Так, он выразил уверенность, что торговый оборот между двумя странами в этом году составит 200 млрд долларов. Также позитивно отметил китайский автопром, сотрудничество обеих стран в энергетике.

Речь шла и о политическом решении в урегулировании украинского кризиса, других глобальных проблемах.

Китайский журналист подсчитал, что российский и китайский лидеры встречались 40 раз. И Путин рассказал о наиболее запомнившихся.

"Был момент, когда — уже не помню, в каком году, по-моему, на АТЭС мы были, может, в Индонезии, у меня как раз был день рождения, — мы вместе с ним отмечали мой день рождения. Потом в Душанбе, уже на другом мероприятии, был его день рождения, мы отмечали его день рождения в ходе совместной работы", — рассказал президент РФ.

Также рассказал подробности визита председателя Си Цзиньпина в Россию. Оба лидера поехали в Санкт-Петербург, ходили вместе на крейсер «Аврора». А потом катались на катере по Неве. И в доброжелательной атмосфере говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире.

По словам Путина, это была "самая дружеская атмосфера, где мы наговорились, прошлись по всем вопросам, по всем проблемам, все пообсуждали". Как в домашней обстановке.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров уже прибыл в Пекин. Международный форум «Один пояс — один путь» будет проходить в Пекине с 17 по 18 октября. О дате визита президента РФ в КНР пресс-служба Кремля пока не сообщает.

Между тем это вторая зарубежная поездка главы государства в этом году. Предыдущая прошла в Киргизии, на саммите Совета глав государств СНГ.