Одиозный бийский экс-депутат уехал в США

Семья «хранила молчание из-за беспокойства за судьбу и здоровье дочери и малолетних детей, которые уехали с отцом», утверждает Знагован.
«Корчагин с семьей находятся в США, проходят карантин. Выехали через Прибалтику», — пишет он.
В сети уже появились слухи, что он может попросить за рубежом политического убежища, очевидно, из-за своей оппозиционной деятельности.
Напомним, на заседании Бийской гордумы 17 июня было решено освободить Евгения Корчагина от исполнения депутатских полномочий.
Чем известен Евгений Корчагин
Корчагин неоднократно становился организатором протестных акций в Бийске, в том числе в 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко соответственно.
Он же в 2016 году вывешивал прямо на здании мэрии плакат против Лидии Громогласовой. В 2017-м Корчагин на выборах в гордуму победил ее на округе.
В 2018 году в разгар президентской кампании на администрации также появился плакат, агитирующий за кандидата от коммунистов Павла Грудинина.
А первую известность Корчагин приобрел благодаря своей поездке на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».