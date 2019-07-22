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Политика

Одиозный бийский экс-депутат уехал в США

Бывший бийский депутат и оппозиционер Евгений Корчагин уехал в США, сообщил «Бийский рабочий» со ссылкой на его знакомого Николая Знагована. По его словам, Корчагин за рубеж уехал с семьей.

Евгений Корчагин в Ижевске.
Евгений Корчагин в Ижевске.
опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК

Семья «хранила молчание из-за беспокойства за судьбу и здоровье дочери и малолетних детей, которые уехали с отцом», утверждает Знагован.

«Корчагин с семьей находятся в США, проходят карантин. Выехали через Прибалтику», — пишет он.

В сети уже появились слухи, что он может попросить за рубежом политического убежища, очевидно, из-за своей оппозиционной деятельности.

Напомним, на заседании Бийской гордумы 17 июня было решено освободить Евгения Корчагина от исполнения депутатских полномочий.

Чем известен Евгений Корчагин

Корчагин неоднократно становился организатором протестных акций в Бийске, в том числе в 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко соответственно.

Он же в 2016 году вывешивал прямо на здании мэрии плакат против Лидии Громогласовой. В 2017-м Корчагин на выборах в гордуму победил ее на округе.

В 2018 году в разгар президентской кампании на администрации также появился плакат, агитирующий за кандидата от коммунистов Павла Грудинина.

А первую известность Корчагин приобрел благодаря своей поездке на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».

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