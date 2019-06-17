Скандального алтайского депутата лишили мандата

На заседании Бийской гордумы 17 июня было решено освободить Евгения Корчагина от исполнения депутатских полномочий, пишет «Бийский рабочий». Решение поддержали единогласно.

Евгений Корчагин не предоставил данные о доходах за прошлый год, что и стало причиной рассмотрения вопроса о сложении полномочий.

Сам он на заседании не присутствовал. Altapress.ru попытался связать с экс-депутатом, но его телефон оказался выключен.

Напомним, Евгений Корчагин прошел в городскую Думу в 2017 году, победил на округе, к которому было приковано наибольшее внимание — № 6. Главными претендентами на победу здесь были действующая на тот момент глава Бийска Лидия Громогласова.

На заседании 17 июня также представили нового депутата Думы Константина Комарова. Он сменил члена ЛДПР Алексея Карасёва.

Довыборы по округам № 2 и 6, депутаты по которым сложили полномочия, пройдут 8 сентября.

Чем известен Евгений Корчагин

Корчагин неоднократно становился организатором протестных акций в Бийске, в том числе в 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко соответственно.

Он же в 2016 году вывешивал прямо на здании мэрии плакат против Лидии Громогласовой. В 2017-м Корчагин на выборах в гордуму победил ее на округе.

В 2018 году в разгар президентской кампании на администрации также появился плакат, агитирующий за кандидата от коммунистов Павла Грудинина.

А первую известность Корчагин приобрел благодаря своей поездке на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».