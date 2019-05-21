Почему Томенко попросил лидера бийской фракции ЛДПР отказаться от мандата

23 мая Бийская гордума рассмотрит вопрос о снятии полномочий с депутата Алексея Карасева, который возглавляет фракцию ЛДПР. С таким предложением обратился губернатор края Виктор Томенко после того, как администрация регионального правительства проверила декларации о доходах депутатов.

За что лишают мандата?

Проверку деклараций бийских депутатов вслед за прокуратурой провел краевой департамент по обеспечению региональной безопасности. Нарушения нашла фактически у тех же парламентариев, что и прокуратура, пояснил altapress.ru Юрий Проскурин, возглавляющий региональный департамент внутренней политики.

Рекомендацию сложить полномочия дали двум депутатам, допустившим наиболее крупные ошибки: единороссу Александру Казакову и Алексею Карасеву. Первый принял решение добровольно отказаться от мандата, второй не стал этого делать.

Между тем Карасев предоставил неполные сведения о своих доходах и доходах супруги, не указал 2 земельных участках, 6 прицепов, 29 счетов, сведения об участии в качестве учредителя в 5 предприятиях, автомобиле в безвозмездном пользовании и 5 объектах недвижимости.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Имеет ли Томенко право лишать полномочий?

Губернатор региона, согласно закону № 131 о местном самоуправлении, имеет право после проверки краевым уполномоченным органом выступать с инициативой о лишении муниципального депутата полномочий (ч. 7.3 ст. 40).

Именно на этом основании за подписью Томенко в Бийскую гордуму ушло заявление с предложением досрочно лишить Карасева мандата.

Кто займет вакантное место?

Как пояснила altapress.ru лидер алтайского отделения ЛДПР Евгения Боровикова, Карасев избирался по партийному списку, соответственно, довыборы проводить не потребуется. Партия на заседании краевого координационного совета сможет решить, кто из избирательного списка займет освободившееся кресло.

Кто еще покинул Бийскую гордуму?

После скандала с ошибками в декларациях за 2017 год думу наукограда добровольно покинули уже три депутата: Александр Казаков, Алексей Круглов и Юрий Кудинов (все представляют «Единую Россию»).

Кресла последних двух займут женщины: Инна Рязанова, директор городского Дворца культуры, и Марина Сергеева, предприниматель, директор образовательного центра «Смарт».