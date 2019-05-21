Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 16°C

Почему Томенко попросил лидера бийской фракции ЛДПР отказаться от мандата

23 мая Бийская гордума рассмотрит вопрос о снятии полномочий с депутата Алексея Карасева, который возглавляет фракцию ЛДПР. С таким предложением обратился губернатор края Виктор Томенко после того, как администрация регионального правительства проверила декларации о доходах депутатов.

Администрация Бийска.
Администрация Бийска.
yandex.ru/maps

За что лишают мандата?

Проверку деклараций бийских депутатов вслед за прокуратурой провел краевой департамент по обеспечению региональной безопасности. Нарушения нашла фактически у тех же парламентариев, что и прокуратура, пояснил altapress.ru Юрий Проскурин, возглавляющий региональный департамент внутренней политики.

Рекомендацию сложить полномочия дали двум депутатам, допустившим наиболее крупные ошибки: единороссу Александру Казакову и Алексею Карасеву. Первый принял решение добровольно отказаться от мандата, второй не стал этого делать.

Между тем Карасев предоставил неполные сведения о своих доходах и доходах супруги, не указал 2 земельных участках, 6 прицепов, 29 счетов, сведения об участии в качестве учредителя в 5 предприятиях, автомобиле в безвозмездном пользовании и 5 объектах недвижимости.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Имеет ли Томенко право лишать полномочий?

Губернатор региона, согласно закону № 131 о местном самоуправлении, имеет право после проверки краевым уполномоченным органом выступать с инициативой о лишении муниципального депутата полномочий (ч. 7.3 ст. 40).

Именно на этом основании за подписью Томенко в Бийскую гордуму ушло заявление с предложением досрочно лишить Карасева мандата.

Кто займет вакантное место?

Как пояснила altapress.ru лидер алтайского отделения ЛДПР Евгения Боровикова, Карасев избирался по партийному списку, соответственно, довыборы проводить не потребуется. Партия на заседании краевого координационного совета сможет решить, кто из избирательного списка займет освободившееся кресло.

Кто еще покинул Бийскую гордуму?

После скандала с ошибками в декларациях за 2017 год думу наукограда добровольно покинули уже три депутата: Александр Казаков, Алексей Круглов и Юрий Кудинов (все представляют «Единую Россию»).

Кресла последних двух займут женщины: Инна Рязанова, директор городского Дворца культуры, и Марина Сергеева, предприниматель, директор образовательного центра «Смарт».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость