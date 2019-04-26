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Политика

Свободные мандаты думы Бийска достались женщинам

«Единая Россия» определилась, кому отдать освободившиеся мандаты в гордуме Бийска. Места стали вакантными после сложения полномочий Юрия Кудинова и Алексея Круглова после декларационного скандала.

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Михаил Хаустов

Мандаты получили представительницы сферы культуры и образования, сообщает пресс-служба алтайского отделения «Единой России».

Депутатский мандат Юрия Кудинова передадут директору городского Дворца культуры, заместителю секретаря бийского отделения «ЕР» Инне Рязановой. Она выдвигалась на выборах в 2017 году по 13 территориальной группе и была депутатом пятого созыва.

Место Алексея Круглова займет предприниматель, директор образовательного центра «Смарт» Марина Сергеева. Она выдвигалась в 2017 году по 1 территориальной группе. Мандат перешёл ей, так как второй номер этого списка отказался занять место в Думе по собственному желанию, поясняют в партии.

Теперь кандидатуры Рязановой и Сергеевой предложат на утверждение избирательной комиссии.

Напомним, Юрий Кудинов и Алексей Круглов сложили полномочия на сессии 18 апреля по собственному желанию. В Барнауле добровольно отказался от мандата пока только один депутат — Марат Жумадилов.

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