Свободные мандаты думы Бийска достались женщинам

Мандаты получили представительницы сферы культуры и образования, сообщает пресс-служба алтайского отделения «Единой России».
Депутатский мандат Юрия Кудинова передадут директору городского Дворца культуры, заместителю секретаря бийского отделения «ЕР» Инне Рязановой. Она выдвигалась на выборах в 2017 году по 13 территориальной группе и была депутатом пятого созыва.
Место Алексея Круглова займет предприниматель, директор образовательного центра «Смарт» Марина Сергеева. Она выдвигалась в 2017 году по 1 территориальной группе. Мандат перешёл ей, так как второй номер этого списка отказался занять место в Думе по собственному желанию, поясняют в партии.
Теперь кандидатуры Рязановой и Сергеевой предложат на утверждение избирательной комиссии.
Напомним, Юрий Кудинов и Алексей Круглов сложили полномочия на сессии 18 апреля по собственному желанию. В Барнауле добровольно отказался от мандата пока только один депутат — Марат Жумадилов.