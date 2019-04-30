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Политика

Алтайский депутат не захотел позориться и отказался от мандата

Депутат гордумы Бийска, единоросс Александр Казаков добровольно отказался от мандата, пишет «Бийский рабочий». Причиной стал «декларационный скандал». Народный избранник решил не дожидаться решений суда и написал заявление.

Дума Бийска.
Дума Бийска.
fkpboz.ru

Александр Казаков стал одним из семи депутатов Бийской думы, кто неправильно заполнил декларации о доходах и расходах за 2017 год. По его словам, это его личное решение.

«Чего я буду ждать? Суды, пересуды… Зачем позориться? Незнание закона не освобождает нас от ответственности. Четно говоря, не знаю, как поступят другие. Это их решение. Некоторые, может быть, суда дожидаться будут. Я не собираюсь. Суды могут годами длиться. Я, грубо говоря, за это время подумаю — может быть опять пойду, а, может, не пойду», — цитирует депутата издание.

Председатель комитета Думы по местному самоуправлению Анатолий Чуй подтвердил, что депутату, добровольно сдавшему мандат, не возбраняется вновь зарегистрироваться кандидатом и участвовать в выборах.

Отметим, что Александр Казаков прошел в Думу Бийска по округу № 2, который отметился скандалом со снятием кандидатуры Евгения Якубы.

Это уже третий депутат в Бийске, кто решил добровольно освободить место. Ранее полномочия сложили Алексей Круглов и Юрий Кудинов (оба представляют «Единую Россию»).

Всего прокуратура выявила нарушения в декларациях 17 из 30 бийских депутатов. Они забывали указать счета в банках, доходы супругов, скрывали владение авто и недвижимостью и т. д. По части депутатов позже претензии сняли.

25 апреля на очередном заседании Барнаульской городской думы депутат Марат Жумадилов («Единая Россия») также добровольно отказался от мандата и объяснил это необходимостью уехать с Алтая.

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