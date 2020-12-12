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Политика

Однополые браки, смертная казнь и оружие. Проверьте, так ли хорошо вы знаете российскую Конституцию

Сегодня Конституции России исполняется 27 лет. За это время в нее не единожды вносили изменения, в последний раз это были нашумевшие поправки 2020 года. Наш тест покажет, знаете ли вы современную версию главного закона страны.

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