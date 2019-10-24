Офис, гудбай: что думают алтайские управленцы о работе чиновников на «удаленке»

В России в последнее время много говорят о необходимости повышения эффективности государственного управления. В Подмосковье областная дума в текущем месяце приняла закон, разрешающий чиновникам работать дистанционно. Главным образом, «удаленка» предусматривается для специалистов и консультантов районного уровня.

Редакция altapress.ru поинтересовалась у управленцев из Алтайского края, насколько такая практика представляется эффективной, целесообразной и можно ли говорить уже сейчас о глобальных тенденциях, способных в будущем серьезно отразится на рынке труда.

От общения с людьми — не уйдешь

Денис Губин. Юлия Давыдова

Денис Губин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Как я понимаю, возможность перевода некоторых чиновников на дистанционную работу касается работников низового звена. Как эта идея покажет себя на практике, пока сказать трудно. Когда будет результат — тогда и можно будет делать выводы. Предполагаю, что такая практика вполне уместна для сотрудников, которые работают со статистикой, различными базами данных. Подобный подход, как известно, успешно реализуется в крупных компаниях, в том числе и госкорпорациях. Конкретно моя работа предполагает ежедневное общение с людьми, ознакомление и подписание большого количества документов. И в целом управленческий процесс обязывает находиться на рабочем месте.

Рабочей минуте — строгий учет

Евгений Зрюмов. Анна Зайкова

Евгений Зрюмов,

министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Законопроект интересный. У подхода, который в нем описан, есть ряд плюсов и минусов. На мой взгляд, достоинство этой системы — возможность пригласить на работу высококлассных профессионалов. Допустим, высококвалифицированных программистов или системных администраторов из разных регионов. Они смогут удаленно оказывать техническую поддержку. К этой же категории специалистов можно отнести социальных работников, которые оказывают те или иные услуги на дому, например, ветеранам войны. Эффективно выполнять свои функции они могут в районе, рядом с которым живут, и при этом не приезжать в офис. Минус удаленной работы — несовершенная система учета рабочего времени и контроля над производительностью таких сотрудников. Но ее можно усовершенствовать с применением информационных технологий. Еще один недостаток — низкая личная включенность удаленных сотрудников в процессы внутри министерств и ведомств, что может привести к потере мотивации и вовлеченности в общее дело.

Не надо «юбки парить»

Олег Боронин на строительстве новой котельной в Сибирском. Анна Зайкова

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета ( Первомайский район):

Мы эту идею частично уже реализовали. Моя должность предполагает, что я нахожусь на работе круглые сутки, в том числе находясь дома, в командировке или где-либо еще. Я всегда при исполнении, будучи как в администрации, так и на удалении от нее. Я не могу сказать никому — ни нашим жителям, ни губернатору, что мой рабочий день закончился. Другой пример — старосты. Госдума внесла изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», по которым старосты не могут находиться в трудовых отношениях с органом местного самоуправления. Я считаю, что это ошибка — их работа должна оплачиваться. Мы не стали заморачиваться — убрали в сельсовете ставку старосты (раньше мы ее делили на двух-трех человек) и ввели вместо этого должность инспектора по работе с населением. Их рабочие места не в администрации, а в тех населенных пунктах, где они исполняют свои должностные обязанности. Кроме того, бухгалтер нашего сельсовета имеет удаленный доступ к системе. Поэтому бухгалтер может работать из дома дистанционно. Например, если заболел ребенок и ей надо уйти пораньше, она может доделать все из дома. Мне не надо «юбки парить» в администрации, надо, чтобы был эффект. В районных администрациях есть отделы информатизации. Компьютерщику, может быть, проще работать из дома. В общем, это позволяет создать более удобные условия для работы и возможность оптимального использования рабочего времени.

На пороге кадровой революции

Владислав Вакаев altapress.ru

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС , руководитель «Алтайского фонда имущества»: