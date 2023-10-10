Официально: еще один россиянин погиб в Израиле. О контактах с ХАМАС рассказал представитель Кремля

Стало известно о гибели еще одного россиянина в Израиле из-за обострения конфликта, пишут в своем Telegram-канале РИА Новости .

Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

В предоставленных Израилем списках пропавших без вести значатся четверо россиян. Всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми невозможно связаться.

Между тем стало известно, что Москва контактирует с палестинским движением ХАМАС по вопросу граждан России, которых боевики взяли в заложники. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Во время атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. На месте проведения фестиваля обнаружено по меньшей 260 тел участников. 27-летний россиянин Андрей Козлов пропал без вести. Он был одним из охранников музыкального фестиваля. Предварительно известно, что пропавший родом из Сестрорецка.

Стало известно, что планы и сроки атаки на Израиль держали в строжайшем секрете руководители ХАМАС. Группировка подготовилась к этой войне и готова к любым сценариям. Вплоть до длительной войны.

ХАМАС начнет казни заложников, если Израиль организует новые бомбардировки.