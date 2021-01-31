Официально: региональный главк МВД сообщил, сколько человек задержали на акции поддержки Навального в Барнауле

По данным краевого главка МВД, в мероприятии приняли участие 250 человек.

В территориальные отделы полиции были доставлены 85 граждан.

За полчаса до начала акции — 12:00 — все входы и выходы на площадь Советов были огорожены. Правоохранители дежурили по периметру площади — вдоль улиц Димитрова, Молодежной и проспектов Ленина и Социалистический.

Общественный транспорт Барнаула игнорировал остановки на площади Советов. ЦУМ закрыт по техническим причинам.

Участники акции — разного возраста. Среди них много молодежи, но пришли и «предпенсионеры». Судя по выкрикам, именно они оказались наиболее активными.

Что произошло ранее

23 января прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального, а на следующий день сторонники оппозиционера анонсировали новые акции.