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Политика

Официально: региональный главк МВД сообщил, сколько человек задержали на акции поддержки Навального в Барнауле

31 января в Барнауле (Алтайский край) проходила несанкционированная акция поддержки оппозиционного политика Алексея Навального.

Акция в поддержку Навального. Барнаул, 31 января.
Акция в поддержку Навального. Барнаул, 31 января.
altapress.ru

По данным краевого главка МВД, в мероприятии приняли участие 250 человек.

В территориальные отделы полиции были доставлены 85 граждан.

За полчаса до начала акции — 12:00 — все входы и выходы на площадь Советов были огорожены. Правоохранители дежурили по периметру площади — вдоль улиц Димитрова, Молодежной и проспектов Ленина и Социалистический.

Общественный транспорт Барнаула игнорировал остановки на площади Советов. ЦУМ закрыт по техническим причинам.

Участники акции — разного возраста. Среди них много молодежи, но пришли и «предпенсионеры». Судя по выкрикам, именно они оказались наиболее активными.

Что произошло ранее

23 января прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального, а на следующий день сторонники оппозиционера анонсировали новые акции.

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