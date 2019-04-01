Охлобыстин и Пореченков обиделись на Зеленского, назвавшего их идиотами

Российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков отреагировали на слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего своих коллег идиотами. По словам Охлобыстина, Зеленский так сказал зря. А по мнению Пореченкова, украинский комик станет «унылым президентом», пишет РИА Новости.

Незадолго до выборов президента Украины (они прошли 31 марта). Пореченков и Охлобыстин записали ролик, в котором, по их словам, актеры в шутку призывали голосовать за Зеленского. Однако комик шутку не оценил и обвинил российских актеров в том, что те сделали это за деньги, чтобы дискредитировать его. А также сказал, что оба — идиоты.

Иван Охлобыстин,

актер:

Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в «ситуации». Мы понимаем это. Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если всё плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдём способ защитить его, даже ценой своей жизни. И он знает, что это так. Мы просто прикалывались.

Михаил Пореченков,

актер:

Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор. Я думал, что с Зеленским это не произойдет, ан нет, случилось.

Напомним, что ЦИК Украины уже опубликовал первые данные по выборам президента. После подсчета 5% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский.