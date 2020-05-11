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Политика

Около тысячи тонн гуманитарной помощи направил Туркменистан в Россию

МИД РФ поблагодарил Туркменистан за гуманитарную помощь, предоставленную на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.
kremlin.ru

Ашхабад направил в Россию груз весом около тысячи тонн.

В состав помощи вошли текстильная продукция, стройматериалы и продовольствие. Товары направят в российские медучреждения и в организации, которые оказывают социальную поддержку гражданам из группы риска, пишет bfm.ru.

«Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении российского МИД.

Ранее в Туркменистане запретили носить маски и наложили табу на слово «коронавирус». Работа по предотвращению проникновения вируса проводится, но не освещается официальными СМИ, полуофициальные пишут о COVID как о части зарубежной повестки.

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