Около тысячи тонн гуманитарной помощи направил Туркменистан в Россию

Ашхабад направил в Россию груз весом около тысячи тонн.
В состав помощи вошли текстильная продукция, стройматериалы и продовольствие. Товары направят в российские медучреждения и в организации, которые оказывают социальную поддержку гражданам из группы риска, пишет bfm.ru.
«Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении российского МИД.
Ранее в Туркменистане запретили носить маски и наложили табу на слово «коронавирус». Работа по предотвращению проникновения вируса проводится, но не освещается официальными СМИ, полуофициальные пишут о COVID как о части зарубежной повестки.